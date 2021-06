Amicus Brief in Support of Guapinol defenders

Amid a context of criminalization and attacks against environmental human rights defenders in Honduras, defenders of the Guapinol and San Pedro Rivers continue fighting to protect environmental resources from contamination by mining projects. Last year, 33 defenders were charged with arson and placed in pretrial detention, 8 of whom have been detained for more than 500 days, in retaliation for protesting the implementation of iron oxide mining operations that endanger sources of water streaming from Carlos Escalares National Park.

On January 25, 2020, Robert F. Kennedy Human Rights joined 11 other organizations on an amicus curiae (“friend of the court”) brief to La Ceiba Court of Appeals in Honduras in support of the 8 defenders’ release. The brief presents the Court with factors to consider from Inter-American standards on personal liberty, and explains why pretrial detention should be exceptional and limited in nature in criminal proceedings. The Guapinol and San Pedro River defenders have been the subject of an international advocacy campaign, with the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) and the Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) highlighting the case. Members of the U.S. Congress have also expressed concern about the unlawful deprivation of liberty the defenders face. The international community continues to call for the defenders’ release ahead of the next intermediary phases of their judicial process.

Read the amicus brief here [in Spanish only]

Español

En medio de un contexto de criminalización y ataques contra personas defensoras de derechos humanos y del ambiente en Honduras, defensores de los ríos Guapinol y San Pedro siguen luchando por proteger los recursos naturales ante la contaminación causada por proyectos mineros. El año pasado, 33 defensores fueron acusados de incendio agravado y fueron puestos en detención preventiva, y 8 han permanecido en detención por más de 500 días, en represalia por protestar contra las operaciones de minería de óxido de hierro que pone en peligro las fuentes de agua que nacen en el Parque Nacional de la Montaña de Botaderos.



El 25 de enero de 2020, Robert F. Kennedy Human Rights se unió con 11 organizaciones en un escrito de amicus curiae (“amigo de la corte”) ante la Corte de Apelaciones de La Ceiba en Honduras en apoyo de la liberación de los defensores. El escrito presenta a la Corte consideraciones sobre las normas del sistema Interamericano en materia de libertad personal, y explica porqué la detención preventiva debe ser excepcional y limitada como medida cautelar en los procesos penales. Los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro son objeto de una campaña internacional por su liberación, que incluye llamados de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Asimismo, miembros del Congreso de EE.UU han expresado su preocupación sobre la privación ilegal de libertad de los defensores. La comunidad internacional sigue llamando por la liberación de los defensores antes de las próximas fases intermedias de su proceso judicial.

Lea el escrito de amicus curiae aquí [sólo en español]