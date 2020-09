On the 23rd of September 2013, the Constitutional Tribunal of the DR affirmed the Dominican Republic’s existing policy of denationalization, declaring the children of undocumented migrants born in the country since 1929 foreigners in their own country.

Seven years later, countless Dominicans are still without the ability to vote, register for university, find stable employment, or access health services. Read their stories in our report Dreams Deferred.

In 2006, Sonia Pierre received the annual Robert F. Kennedy Human Rights Award in recognition of her struggle against the DR’s discriminatory denationalization policies. Today, the struggle against statelessness continues. According to attorney María Bizenny, who works with our partner organization Mosctha on the ground in the Dominican Republic, victims continue to be denied a legal answer.

We urge the new Dominican government to restore the citizenship of denationalized Dominicans and address the racial discrimination and xenophobia that persists in the country.

El 23 de septiembre de 2013 el Tribunal Constitucional de República Dominicana afirmó la política existente de desnacionalización de RD, declarando a los hijos e hijas de migrantes indocumentados nacidos en el país desde 1929 como extranjeros en su propio país.

Siete años luego, numerosos dominicanos permanecen sin capacidad de votar, registrarse en la universidad, encontrar empleo estable, o acceder a servicios de salud. Lee sus testimonios en nuestro informe Sueños Postergados.

En 2006, Sonia Pierre recibió el Premio Anual de Derechos Humanos Robert F. Kennedy en reconocimiento por su lucha contra las políticas de desnacionalización discriminatorias de la República Dominicana. Según la abogada María Bizenny, quien trabaja con nuestra organización socia Mosctha en el terreno en República Dominicana, a las víctimas se les sigue negando una respuesta legal.

Instamos al nuevo gobierno dominicano que restaure la plena ciudadanía a las personas dominicanas desnacionalizadas y aborde la discriminación racial y xenofobia que persiste en el pais.