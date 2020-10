In response to Cuba’s election to a fifth term on the Human Rights Council, 85 Cuban and international human rights and freedom-of-expression organizations, in conjunction with independent media outlets, released the following statement:



We are deeply concerned about the decision to grant Cuba a new opportunity to have a seat on the Human Rights Council. This not only rewards Cuba’s poor human rights record, but it also undermines the integrity of the Council to hold abusive governments accountable for their actions in the region and across the globe.

Nations with the honor of being part of the Council must be committed to international human rights law. The members of the Council should ensure that Cuba does not avoid responsibility for its own conduct or use its seat to weaken international human rights norms. As organizations dedicated to the protection and advancement of human rights, we will be vigilant, monitoring Cuba’s actions within the Council, certifying that human rights and fundamental freedoms are being respected and protected.

Background

On October 13, 2020, at the UN General Assembly, the international community granted a new seat on the Human Rights Council to Cuba. Since its founding in 2006, Cuba has already held one of the eight Human Rights Council seats distributed to Latin America and the Caribbean for four mandates. In Cuba’s 12 years on the Council, the country has only supported 66 of the 205 resolutions passed in response to serious human rights violations around the world.

In all three cycles of the Universal Periodic Review (UPR), Cuba has received severe warnings about violations of freedom of association and expression, political persecution, arbitrary detentions, prohibitions on free domestic and international travel, absence of judicial independence, censorship, control of the internet, and the scarcity of media plurality. In July 2020, these violations even played out publicly at the Human Rights Council, with the Cuban representative and his allies censoring Cuban human rights defender Ariel Ruiz Urquiola through constant interruptions, as he discussed the crimes done to him and his sister by the Cuban government.

At the global level, Cuba has not ratified the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, or the Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Furthermore, the Cuban government has not provided an invitation to the UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, and the International Committee of the Red Cross (ICRC), which visits those imprisoned for crimes of a political nature, has been unsuccessful in accessing the island since 1989. Cuba is also the only country in the Americas that Amnesty International has been unable to visit since 1990.

In Freedom House’s Freedom in the World 2020 report, Cuba obtained a score of 14 points out of a possible 100 with respect to civil and political liberties, the lowest in Latin America. In 2019, International IDEA’s The Global State of Democracy 2019 report stated that Cuba ranked within the world’s bottom 25 percent for civil society participation, and is the only country in the region that has not taken significant steps towards a democratic transition in the last four decades. Classified as an authoritarian regime and ranked 143rd out of the 167 countries and territories featured in the Economist Intelligence Unit’s Democracy Index 2019, Cuba has also earned multiple low rankings by a number of human rights and freedom-of-expression organizations. For example, in its most recent report, Human Rights Watch (HRW) highlighted the Cuban government’s continued repression and punishment of dissent and public criticism through beatings, public denigration, travel restrictions, and arbitrary firings.

In 2019, The Special Rapporteur for the Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) concluded that “the grave neglect of elements essential to the freedom of expression, representative democracy and its institutions persists” in Cuba. Likewise, in its 2020 report on the human rights situation in Cuba, the IACHR identified a common pattern in the use of arbitrary detention as a method of harassment employed by the police and state security agents. According to organizations including Prisoners Defenders and Observatorio Cubano de Derechos Humanos, there are anywhere from 125 to 138 political prisoners in Cuba as of October 2020.

The country continues to be, year after year, ranked among the worst in Latin America for press freedom, and is ranked 171st out of the 180 countries analyzed in Reporters Without Borders’ (RSF) 2020 World Press Freedom index. The Committee to Protect Journalists (CPJ) includes Cuba on a list of 10 countries with the greatest level of censorship on the planet.

En respuesta a la elección de Cuba para su quinto mandato en el Consejo de Derechos Humanos, 85 organizaciones cubanas e internacionales de derechos humanos y libertad de expresión en conjunto con medios independientes de comunicación emitieron la siguiente declaración:

Nos preocupa profundamente la decisión de otorgarle a Cuba una nueva oportunidad para ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos. Esto no sólo recompensa el pobre historial de Cuba en materia de derechos humanos, sino que también socava la integridad del Consejo para responsabilizar a los gobiernos abusivos por sus acciones en la región y en todo el mundo.

Las naciones que tienen el honor de integrar el Consejo deben comprometerse con el derecho internacional de los derechos humanos. Los miembros del Consejo deben asegurarse de que Cuba no eluda la responsabilidad de su propia conducta ni utilice su asiento para debilitar estas normas internacionales. Como organizaciones dedicadas a la protección y promoción de derechos humanos estaremos vigilantes, monitoreando las acciones de Cuba dentro del Consejo, certificando que los derechos humanos y las libertades fundamentales están siendo respetados y protegidos.

Antecedentes

En octubre 13 de 2020, en la Asamblea General de la ONU, la comunidad internacional otorgó a Cuba un nuevo asiento en el Consejo de Derechos Humanos. Desde su fundación en 2006, Cuba ocupó, en cuatro mandatos, uno de los ocho puestos del Consejo de Derechos Humanos correspondientes a América Latina y el Caribe. En los 12 años de Cuba en el Consejo, el país solo apoyó 66 de las 205 resoluciones aprobadas en respuesta a graves violaciones de derechos humanos en todo el mundo.

En los tres ciclos del Examen Periódico Universal Cuba ha recibido severos señalamientos sobre violaciones a la libertad de asociación y expresión, persecución política, detenciones arbitrarias, prohibiciones de transitar libremente por el territorio nacional y de viajar al extranjero, ausencia de independencia judicial, censura, control de Internet y escasa pluralidad de medios de comunicación. En julio de 2020, estas violaciones incluso se manifestaron públicamente en el Consejo de Derechos Humanos cuando el representante cubano y sus aliados censuraron al defensor de derechos humanos, Ariel Ruiz Urquiola, mediante constantes interrupciones mientras hablaba sobre los crímenes cometidos contra él y su hermana por el gobierno cubano.

Cuba no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Además, el Gobierno cubano no ha extendido una invitación al país al Relator Especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que visita a los presos por delitos de carácter político, no ha logrado ingresar a la isla desde 1989. Cuba es también el único país de la América que Amnistía Internacional no ha podido visitar desde 1990.

En el informe “Libertad en el Mundo 2020” de Freedom House, Cuba obtuvo una puntuación de 14 puntos de un posible de 100 con respecto a las libertades civiles y políticas, la más baja de América Latina. En 2019, el informe “El estado de la democracia en el mundo” de International IDEA declaró que Cuba se ubica entre el 25 por ciento más bajo del mundo en participación de la sociedad civil, y que es el único país de la región que no ha dado pasos significativos hacia una transición democrática en las últimas cuatro décadas. Clasificado como un régimen autoritario, en la posición 143 de los 167 países del “Índice de Democracia 2019” de The Economist Intelligence Unit, Cuba también ha obtenido múltiples clasificaciones bajas por parte de organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión. Por ejemplo, en su informe más reciente, Human Rights Watch destacó la continua represión del gobierno cubano y el castigo de la disidencia y la crítica pública a través de palizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos laborales arbitrarios.

En 2019, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que en Cuba “persiste la grave inobservancia de los elementos esenciales de la libertad de expresión, la democracia representativa y sus instituciones”. Asimismo, en su informe de 2020 sobre la situación de derechos humanos en Cuba, la CIDH identificó un patrón común en el uso de la detención arbitraria como método de hostigamiento empleado por la policía y por agentes de la Seguridad del Estado. Según organizaciones como Prisoners Defenders y Observatorio Cubano de Derechos Humanos, hay entre 125 y 138 presos políticos en Cuba en octubre de 2020.

El país sigue estando, año tras año, entre los peores calificados en materia de libertad de prensa en América Latina, y ocupa el puesto 171 de los 180 países analizados en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2020 de Reporteros sin Fronteras (RSF). El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) incluye a Cuba en una lista de los 10 países con mayor nivel de censura del planeta.

Signatories:

1. 14yMedio

2. AC Consorcio, Desarrollo, Justicia

3. ADNCuba

4. Alas Tensas

5. Alianza Democrática Oriental

6. Alianza Regional por la Libre Expresión e Información

7. Árbol Invertido

8. Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica

9. Asociación Cubana de Pequeños Emprendedores (ACPE)

10. Asociación Cubana para la Divulgación del Islam

11. Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP)

12. Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC)

13. CADAL

14. Centro Cubano de Derechos Humanos

15. Centro de Justicia y Paz - Cepaz

16. Christian Solidarity Worldwide (CSW)

17. CIVICUS

18. Civil Rights Defenders

19. Club de Escritores y Artistas de Cuba

20. Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba (CPIC)

21. Comité Cubano Pro Derechos Humanos (CCPDH)

22. Comité de Ciudadanos por la Integración Racial

23. Comunidad Judía Sefardita Bnei Anusim de Cuba

24. Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba

25. Corriente Agramontista (agrupación de abogados independientes cubanos)

26. CubaLex

27. CubaNet

28. Cultura Democrática

29. Delibera Organización

30. Demo Amlat

31. Demóngeles

32. Diario de Cuba

33. Editorial Hypermedia

34. Espacio Público (Venezuela)

35. Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela

36. Federación Venezolana de Estudiantes de Ciencias Políticas

37. Foro Penal

38. Forum 2000 Foundation

39. Freedom House

40. Frente Democrático Estudiantil

41. Fundación Ciudadanía y Desarrollo (Ecuador).

42. Fundación Nacional de Estudios Jurídico, Políticos y Sociales

43. Hearts on Venezuela

44. Instar

45. Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP)

46. Instituto La Rosa Blanca

47. Instituto Patmos

48. Instituto Político para la Libertad (IPL)

49. Inventario

50. Justicia, Encuentro y Perdón

51. Juventud Activa Cuba Unida

52. La Hora de Cuba

53. Libertad Cuba Lab

54. Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana (MDJC)

55. Ministerio Internacional Apostólico y Profético “Viento Recio”

56. Ministerio Mujer a Mujer

57. Movimiento para la Libertad de Expresión (MOLE)

58. Movimiento San Isidro

59. Museo de la Disidencia en Cuba

60. Observatorio Cubano de Derechos Humanos

61. Observatorio de Libertad Académica (OLA)

62. OtroLunes - Revista Hispanoamericana de Cultura

63. Outreach Aid to the Americas, Inc. (OAA)

64. Palabra Abierta

65. PEN America

66. PEN Argentina

67. PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio

68. PEN Internacional

69. PEN Nicaragua

70. People in Need (PIN)

71. People in Need Slovakia

72. Prisoners Defenders

73. Programa Cuba

74. Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)

75. Puente a la Vista

76. Red Apostólica Internacional Fuego y Dinámica RAIFD

77. Red de Cultura Inclusiva

78. Red Defensora de la Mujer (REDAMU)

79. Red Femenina de Cuba

80. Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia (REDLAD)

81. Robert F. Kennedy Human Rights

82. Solidaridad de Trabajadores Cubanos (STC)

83. Tremenda Nota

84. Un Mundo Sin Mordaza

85. Yucabyte